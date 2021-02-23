Борьба со снегом продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сегодня, 23 февраля, продолжает идти снег. Следовательно, снегоуборочные работы не прекращаются, и городские службы встречают праздник на трудовой вахте.

- Вчера днем на дорогах города Хабаровска в расчистке снега было задействовано 44 спецмашины, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - В ночное время снегоуборочными работами занимались 48 машин.

Из краевой столицы вывезли за прошлый день 1524 куба снега, на дороги высыпали 190 тонн реагентов. Кроме дорог чистят также дворы, тротуары, лестницы и спуски-подъемы. Сегодня на артериях столицы края работает 37 единиц техники и 35 рабочих. Уборка снега идет круглосуточно.

По информации администрации города, на дорогах Хабаровска обстановка стабильная, препятствия для движения транспорта не наблюдается. Общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

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