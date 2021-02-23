В капремонт домов активнее вкладываются жители Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае собственники квартир в жилых домах начали больше внимания уделять капитальному ремонту. Активнее стали собираться взносы на эти цели, так, за последнюю трехлетку собрали почти 93% взносов. В январе текущего года показатель достиг 107%. Всего с 2014 года отремонтировали больше двух тысяч домов.

- Решить провести ремонт могут только собственники квартир дома, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Что конкретно будет ремонтироваться решают жители, так же, как и время, когда ремонт нужно провести. Получается, что общее состояние дома зависит от добросовестного отношения к выплатам самих жильцов.

На сегодняшний день все чаще дома ремонтируются раньше сроков, проводится комплексный ремонт, это требует увеличения взносов, но собственники на это идут, как результат - чистый, обновленный дом. По итогу квартиры в таком доме стоят дороже.

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