Койки для больных коронавирусом сокращают в Хабаровском крае Фото: ИВАНОВА Диана

В Хабаровском крае постепенно снижается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки. За минувший день в регионе зафиксировано 98 новых случаев заболевания, при этом выздоравливают люди в большем числе. За последние сутки, например, их 163.

В этой связи происходит и постепенное сокращение коечного фонда для больных коронавирусом. Так, исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко подписал распоряжение, в рамках которого пройдет корректировка фонда. И работы медицинских организаций.

- На 70 мест сокращён коечный фонд в «Городской больнице № 10» и на 62 - в «Краевой клинической больнице №1» в Хабаровске, - говорит и.о. министра. - В Городе юности также коечный фонд уменьшается, тут вместо 400 ковидных коек теперь 300. Так по краю на данное время развернуто 962 места для заболевших вирусом. К сравнению, в разгар пандемии коек было 3318 штук.

В Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию. В крае на лечении от ковида в больницах находятся 747 человек, а дома лечатся 2166.

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