Обстановка в Хабаровском крае на 24 февраля: погода, радиация, солнечная активность

Обстановка в Хабаровском крае на 24 февраля: погода, радиация, солнце Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Первый рабочий день короткой недели в Хабаровском крае начался спокойно. Постпраздничных происшествий в регионе пока не зарегистрировано. Метеорологическая обстановка стабильная, без аномалий.

В Хабаровске 24 февраля существенных осадков не ожидается, днем отметка на термометре может опуститься до -14 градусов. Ветер западного направления, до 11 метров в секунду.

На юге Хабаровского края осадков не будет, днем от -12 до -15 градусов. Ветер западный, юго-западный до 11 метров в секунду.

Центр региона без существенных осадков. Днем от -8 до -15 градусов, ветер южный и юго-западный, до 13 метров в секунду.

На севере Хабаровского края без осадков. Днем от -11 до -15 градусов мороза. Ветер западный и северо-западный до 14 метров в секунду.

- Сегодня солнечная активность очень низкая, геомагнитное поле спокойное, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории региона колеблется от 8 до 16 мкр/ч, следовательно, находится в пределах естественных фоновых значений.

В крае продолжает действовать масочный режим.

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