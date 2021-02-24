На благоустройство территорий подали заявки девять муниципалитетов Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился прием документации от муниципалитетов на участие в программе благоустройства территорий сельского назначения.

Если раньше деньги на благоустройство сельских территорий выделяло правительство региона, то теперь работы проводятся благодаря федеральному финансированию в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В текущем году на конкурс заявились 40 объектов из девяти муниципальных образований региона. Всего на программу выделено 55,6 миллиона рублей.

- Краевая поддержка поступит на реализацию тех проектов, которые прошли конкурс, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Главное условие - объект благоустройства должен быть социально значимым.

Реализация проекта пройдет в рамках софинансирования, то есть не меньше одного процента нужно будет вложить жителям или организациям, однако это может быть как финансовый вклад, так и вклад трудом.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.