Три полигона для захоронения отходов построят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на данное время имеется лишь два легальных мусорных полигона - неподалеку от поселка Сита в районе имени Лазо и в Советско-Гаванском районе. Краевые власти наметили создание еще трех полигонов в Амурском, Вяземском и Солнечном районах края. Новые места для свалок будут отвечать необходимым нормам и стандартам.

- На данное время готовится проект объектов, закончат работу к концу августа. В конце 2020 года по этим готовящимся объектам выбирались проектировщики, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Подрядчики начали исследования на местах. Готовые проекты мы ждем к концу лета и сразу отдаем на госэкспертизу.

Финансирование проектирования происходит за счет краевого бюджета. Общая сумма больше 30 миллионов рублей. Заказчик - служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Служба будет контролировать сроки изготовления проектов и их соответствие нормам. На каждом полигоне будут производственная и хозяйственная зоны.

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