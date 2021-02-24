Мужчину, совершившего кражи в квартире и кафе, осудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городе юности суд огласил приговор мужчине, совершившему две кражи. Следственный отдел доказал вину фигуранта по двум делам - кража из квартиры и кража из кафе. Общая сумма убытков составила 44 тысячи рублей.

- Во время расследования уголовного дела выяснено, что в марте 2021 года обвиняемый, пребывая во дворе одного из домов, заметил чуть открытую дверь в подъезд и вошел внутрь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Оглядевшись по сторонам, он увидел открытую дверь, ведущую в квартиру. Мужчина вошел в квартиру, пока хозяева спали, проник в кухню и увидел пуховик. Надев его на себя, в карманах он обнаружил паспорт и две банковские карты. Кроме того, со стола мужчина взял телефон и присвоил себе. Ущерб оценен в 13 тысяч рублей.

Услышав шум, преступник скрылся. Телефон продал, карты выкинул. Деньги потратил на продукты. В следующем месяце мужчина проник в кафе и похитил оттуда три ящика с мясом и ящик с алкоголем. Ущерб - 31 тысяча рублей. Украденное фигурант продал случайному таксисту за 10 тысяч.

Суд огласил приговор - мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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