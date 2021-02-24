Детский сад в Хабаровском крае накажут за то, что ребенок повредил голову Фото: Иван Макеев

Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре провела проверку в связи с заявлением матери ребенка, который получил травму, находясь в детском саду.

Прокуратурой установлено, что в декабре прошлого года в здании детского дошкольного учреждения ребенок получил травму головы. Полка, на которой были книги, упала.

- Причиной несчастного случая явилось некачественное закрепление полки после ремонта и, как следствие, нарушение образовательной организацией условий для охраны здоровья детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Помимо этого руководство детского сада нарушило порядок расследования происшествия. В этой связи органы власти Города юности привлекли учреждение и его руководство к административной ответственности. Детсад выплатит штраф в размере 60 тысяч рублей. Заведующий садика получил представление, по которому должен будет устранить все нарушения.

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