Ученики школы №8 вышли на учебу после карантина в Биробиджане Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Биробиджане после карантина по ОРВИ за парты вернулись ученики школы №8. На вынужденных каникулах школа находилась с 15 февраля. На карантин учебное заведение закрылось из-за того, что порог заболеваемости превысил 30%.

- По состоянию на выходные дни три одиннадцатых класса школы №5 и два восьмых класса школы №10, второй и третий классы в школе №4 приостановили образовательную деятельность из-за карантина, - рассказала пресс-служба мэрии Биробиджана. - Четвертый класс в лицее №23 был отправлен на карантин по коронавирусу. Сейчас все ученики уже вышли на занятия в школу.

Что касается детских садов, то обстановка там спокойная. Ежедневно утром сотрудники учреждений осматривают дошколят, при обнаружении признаков заболевания ребят отправляют домой.

Каждая группа детских садов тщательно проветривается и проходит кварцевание. Кроме того, в группах регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция поверхностей.

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