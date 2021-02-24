Бесплатную «Клинику памяти» для пожилых людей открыли в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в краевой клинической психиатрической больнице прошел запуск «Клиники памяти». Возрастные жители региона могут пройти восстановительный курс, если присутствуют проблемы с когнитивными навыками.

Нарушения памяти встречаются практически у четверти пожилых людей. Регулярная профилактика и оперативное реагирование на проблему могут сослужить хорошую службу для качества жизни человека.

- «Клиника памяти» - это программа нейрокогнитивной реабилитации пациентов, направленная на возобновление памяти и на профилактику возникновения сложных дементных форм болезни, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Одновременно по программе могут лечиться 25 человек в течение шести недель. Обратиться за такой помощью можно бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования. При этом у пациента может быть направление врача, или он может прийти самостоятельно, без каких-либо рекомендаций.

В регионе такой проект стартовал впервые.

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