Мужчина погиб в пожаре в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Мужчину без признаков жизни обнаружили магаданские спасатели во время тушения пожара.

- На пульт пожарно-спасательной службы ночью с 23 на 24 февраля поступило сообщение о том, что замечен дым, идущий из дома по улице Новонагаевской в Магадане, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Дом расположен в частном секторе города. Подразделения специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части №1 и служба пожаротушения отправились на вызов. По прибытию огнеборцы увидели загорание одноэтажного деревянного дома. Спасатели начали мероприятия по разведке задымленных помещений и в доме нашли мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Уже через семь минут спасатели локализовали пламя, а в скором времени пожар был полностью потушен. Общая пострадавшая площадь - 40 квадратов. Причину возгорания специалисты пока не выяснили. Ущерб, нанесенный огнем, не установлен.

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