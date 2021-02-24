Крысы запрыгивают в окна первых этажей домов Комсомольска

Грызуны обживают мусорные площадки Фото: Алиса ТИТКО

Голодные и замерзшие крысы лезут в квартиры домов в самом центре Комсомольска-на-Амуре. Жители по проспекту Ленина жалуются, что грызуны облюбовали мусорные контейнеры, но холод гонит их в людские жилища.

- Возле дома стоит мусорный контейнер, крысы запрыгивают в него и спокойно добывают себе пищу. После этого пытаются залезть через окно в квартиру. У меня маленький ребенок, очень страшно. Управляющая компания говорит, что травит их, но это не помогает, - говорит жительница дома №85 по проспекту Ленина.

Местные жители отмечают, что рост популяции грызунов произошел после наводнения в 2020 году. Ликвидируя последствия стихии, власти города организовали тотальную дератизацию подвальных помещений.