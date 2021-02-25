Восстановить трудовые права работнику помогла прокуратура Хабаровского края Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура Хабаровского края организовала проведение проверки по факту обращения бывшего работника одного из предприятий. Сотрудник сообщил, что ему не выплачивают положенную заработную плату.

- Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре установлено, что бывшему сотруднику предприятия не выплачена заработная плата за август-сентябрь 2020 года и сумма окончательного расчета, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Само предприятие и его руководителя привлекли в административной ответственности. Теперь ООО выплатит штраф 40 тысяч рублей. Директору предприятия сделано представление, оно сейчас рассматривается органами.

Работник, который подал заявление, правосудия добился. Его нарушенные права восстановлены. Положенная заработная плата выплачена в полном объеме вместе с компенсацией.

Напомним, нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц.

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