Новые топиарные фигуры появятся в Хабаровске летом Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице этим летом появится новые топиарные фигуры. Городские озеленители установят их в живописных уголках города.

Фигуры сделаны из металла и из имитирующего зелень покрытия. В 2020 году в краевом центре установили 14 таких фигур. Пространство округ объектов облагородили. Хабаровчане и гости города активно фотографировались с искусственными животными. Покрытие на фигурах особо не пострадало за сезон, зиму они переносят также без повреждений.

- В этом году на конкурсной основе выберется поставщик декоративных фигур. В город привезут тигра, собаку, медведя, рояль, музыканта, маму с коляской, шар с парой, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Как только пройдет конкурс, согласуют и места, где поставят фигуры. Территорию вокруг объектов благоустроят щебнем, плиткой, камнями, зеленью. К середине июля уже можно будет любоваться фигурами.

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