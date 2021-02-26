Памятник воинам открыли в штабе Восточного военного округа в Хабаровске

В Хабаровске на территории штаба Восточного военного округа прошло торжественное мероприятие – открытие нового памятника, который посвящен воинам, служившим на территории Дальнего Востока в прошлом и нынешнем веках.

Открывал монумент Геннадий Жидко, командующий войсками Восточного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник. Участникам и гостям церемонии Геннадий Жидко рассказал, что памятник – дань уважения воинам, которые сражались на КВЖД, в районе озера Хасан, на реке Халхин-Хол.

- Монумент посвящен тем, проявил мужество, стойкость, отвагу во время боевых действий, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Тем, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками и с японскими милитаристами в сентябре 1945 года на Дальнем Востоке, тем, кто доказал всему миру, что нет такой силы, что могла бы противостоять нашему солдату.

На торжественном открытии памятника побывали ветераны, офицеры штаба, рота почетного караула и военный оркестр штаба. После церемонии открытия на памятник участники возложили цветы. На монументе изображено фото с парада победы 16 сентября 1945 года.

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