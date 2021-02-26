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Хабаровск на пятом месте по дороговизне «коммуналки» на Дальнем Востоке

За тепло, свет и воду хабаровчане платят меньше, чем многие соседские регионы
Оксана ШЕМЕТОВА
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Хабаровск на пятом месте по дороговизне «коммуналки» на Дальнем Востоке

Хабаровск на пятом месте по дороговизне «коммуналки» на Дальнем Востоке

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске провели мониторинг тарифов на коммунальные услуги в 11 субъектах ДФО. Как выяснили в городском управлении экономического развития, за свет, тепло и воду хабаровчане в новом году платят значительно меньше, чем некоторые соседские регионы.

- С 2012 года тарифы на «коммуналку» устанавливаются региональными полномочиями с 1 июля года, предшествующему планируемому периоду, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

По информации профильного управления, за холодную воду и водоотведение больше всех платят в Анадыре и Магадане. В этой строчке рейтинга Хабаровск на четвертом месте.

Горячая вода дороже всех обходится также Анадырю, Хабаровск на девятом месте. Тепло дороже всех выходит для Петропавловска-Камчатского. Хабаровск на восьмом месте.

- По стоимости электроэнергии лидирует Якутск, Хабаровск занимает второе место по одноставочному тарифу в квартирах с газовыми плитами, и шестое - с электроплитами, - добавили в ведомстве.

Сжиженный газ дороже всего для Биробиджана, Хабаровск на втором месте. В среднем Хабаровск занимает примерно пятое место в рейтинге среди всех регионов ДФО.