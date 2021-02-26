У почтового отделения украли больше трех миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в суд направили дело о хищении денег. В краже обвиняют бывшего начальника отделения почтовой связи, ей вменяют хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере.

- Обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи утверждено прокурором Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. - Отделение находится в селе Чумикан, в Хабаровском крае. Преступление относится к части четвертой статьи 160 УК.

О время следственных мероприятий сотрудники органов выяснили, что бывшая начальница отделения с октября 2017 года по июль 2020 года присваивала вверенные ей деньги. Средств похищено больше трех миллионов рублей. Своими действиями обвиняемая нанесла предприятию особо крупный ущерб.

Дело направлено в суд. Наказание за такое преступление может достигать 10 лет лишения свободы и штрафа до одного миллиона рублей.

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