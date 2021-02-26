Итоги Года памяти и славы подвели в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Прошлый, 2020 год был объявлен годом памяти и славы в России. В Хабаровском крае в рамках тематического года прошло больше 1000 мероприятий и акций. Школьники, ветераны, волонтеры участвовали в мероприятиях. В связи с этим, правительство провело церемонию награждения участников памятными медалями «Победа».

- Пандемия не помешала провести в прошлом году в крае праздники победы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Некоторые мероприятия проходили в онлайн-формате. Парад победы вживую народ не увидел, так как проводился он без зрителей. Не смотря на это, ветераны, труженики тыла, дети военного времен и все равно были поздравлены с праздником победы.

В течение года музеи, библиотеки и школы активно участвовали в мероприятиях по теме. Проводили выставки и акции. Проходили и благотворительные мероприятия. Дипломы и награды за свой вклад получили коллективы образовательных учреждений, поисковые движения и коллективы нескольких компаний.

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