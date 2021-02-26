Юрия Бойченко назначили министром здравоохранения Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Экс-министр здравоохранения Александр Витько был уволен с поста в августе 2020 года из-за жалоб. Вскоре исполняющим обязанности министра был назначен Юрий Бойченко. В феврале текущего года Михаил Дегтярев подписал распоряжение о назначении Юрия Бойченко министром здравоохранения Хабаровского края.

Юрий Бойченко родился в краевой столице, учился в мединституте на специальности «лечебное дело», прошел ординатуру по семь лет проработал в первой краевой больнице, затем занимал разные должности в Национальном медико-хирургическом центре, после был замом главврача Центральной клинической больницы РАН, а с 2015 года работал в Москве.

- Юрий Бойченко является кандидатом медицинских наук, - пишет пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. - Имеет большой опыт научной и преподавательской деятельности.

Кроме того, он соавтор множества статей и работ по здравоохранению. Перед тем, как был назначен министром, Юрий Бойченко занимал должность исполняющего обязанности министра Здравоохранения.