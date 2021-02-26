Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Юрия Бойченко назначили министром здравоохранения Хабаровского края

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Дегтярев
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Юрия Бойченко назначили министром здравоохранения Хабаровского края

Юрия Бойченко назначили министром здравоохранения Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Экс-министр здравоохранения Александр Витько был уволен с поста в августе 2020 года из-за жалоб. Вскоре исполняющим обязанности министра был назначен Юрий Бойченко. В феврале текущего года Михаил Дегтярев подписал распоряжение о назначении Юрия Бойченко министром здравоохранения Хабаровского края.

Юрий Бойченко родился в краевой столице, учился в мединституте на специальности «лечебное дело», прошел ординатуру по семь лет проработал в первой краевой больнице, затем занимал разные должности в Национальном медико-хирургическом центре, после был замом главврача Центральной клинической больницы РАН, а с 2015 года работал в Москве.

- Юрий Бойченко является кандидатом медицинских наук, - пишет пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. - Имеет большой опыт научной и преподавательской деятельности.

Кроме того, он соавтор множества статей и работ по здравоохранению. Перед тем, как был назначен министром, Юрий Бойченко занимал должность исполняющего обязанности министра Здравоохранения.