Новые классы для детей с особенностями развития откроются в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла встреча профильных ведомств на тему развития инклюзивного образования в краевом центре. На круглом столе обсудили готовность хабаровских школ к запуску новых классов для детей с задержкой психического развития и тяжелого нарушения речи.

Хабаровская администрация особое внимание уделяет детям с ограниченными возможностями, особенностями развития и проблемами со здоровьем.

- На сегодняшний день в школах города учится 2116 детей с ограничениями по здоровью и 509 детей-инвалидов, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Для детей, имеющих задержки психического развития работает 70 классов. Четыре класса предназначены для обучения детей с интеллектуальными нарушениями.

В администрации отметили, что уже имеются новые задумки на будущий год. Так, откроются новые классы и внедрятся современные модели образования. Во время встречи участникам был презентован опыт осуществления региональных моделей инклюзивного образования в школах города.

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