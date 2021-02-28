Проект «Переселение на Амур: история и современность» стартовал в Хабаровском крае

Уже в конце этого года специалисты представят вниманию читателей онлайн-выставку и печатный каталог Фото: Правительство Хабаровского края

Работу над сетевым проектом «Переселение на Амур: история и современность» начали специалисты Дальневосточной государственной научной библиотеки. Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в рамках проекта будет создана виртуальная выставка и издан печатный каталог «Переселение на Амур: взгляд из XXI века». Проект предполагается завершить к концу этого года.

Реализация проекта стала возможна благодаря выигранному гранту в размере 800 тысяч рублей – «научка» участвовала в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». Помимо ДВГНБ, в проекте принимают участие музей истории Хабаровска, Вяземский краеведческий музей им. Усенко, Госархив Хабаровского края и краевой центр образования.

- Печатная версия каталога сможет дополнить впечатление от выставки и поможет раскрыть тему во время презентаций в школьной аудитории, - сказала Татьяна Якуба, генеральный директор ДВГНБ. - Вновь создаваемые выставка и каталог впервые виртуально объединят ресурсы различных учреждений в одно целое – то, что досталось по наследству от предков-переселенцев, и то, что создано исследователями этой темы.

Виртуальная выставка появится в свободном доступе на сайте научной библиотеки.