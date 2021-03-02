Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За мошенничество по 27 эпизодам накажут жительницу Хабаровского края

Подсудимая брала деньги с клиентов, но предлагаемые услуги по установке окон не оказывала
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
За мошенничество по 27 эпизодам накажут жительницу Хабаровского края

За мошенничество по 27 эпизодам накажут жительницу Хабаровского края

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело о мошенничестве. Перед судом предстала ранее судимая жительница Николаевска-на-Амуре, ее обвинили в 27 эпизодах мошенничества. Каждый эпизод проходит по части второй статьи 159 УК РФ.

- С февраля по август прошлого года женщина, не будучи индивидуальным предпринимателем, не имея реальной возможности осуществлять изготовление, доставку и установку пластиковых окон, балконов и дверей, брала за эти услуги деньги с местных жителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Цену за услуги женщина указывала в социальных сетях ниже рыночной. Услуги в итоге не оказывала.

В прокуратуре добавили, что жители не подозревали об обмане, оплачивали услуги. В общем итоге женщина обманула людей почти на один миллион рублей.

Женщину лишат свободы на шесть лет.