За мошенничество по 27 эпизодам накажут жительницу Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело о мошенничестве. Перед судом предстала ранее судимая жительница Николаевска-на-Амуре, ее обвинили в 27 эпизодах мошенничества. Каждый эпизод проходит по части второй статьи 159 УК РФ.

- С февраля по август прошлого года женщина, не будучи индивидуальным предпринимателем, не имея реальной возможности осуществлять изготовление, доставку и установку пластиковых окон, балконов и дверей, брала за эти услуги деньги с местных жителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Цену за услуги женщина указывала в социальных сетях ниже рыночной. Услуги в итоге не оказывала.

В прокуратуре добавили, что жители не подозревали об обмане, оплачивали услуги. В общем итоге женщина обманула людей почти на один миллион рублей.

Женщину лишат свободы на шесть лет.