Удэгейский язык сохранят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В России проживает лишь 1453 представителя удэгейской народности, из них 146 человек живут в селе Гвасюги Хабаровского края, и только тут еще с 1995 года в школе изучают удэгейский язык.

По поручению президента страны, в Хабаровском крае проводятся мероприятия, призванные сохранить язык.

В поселке Переяславка состоялся круглый стол, посвященный этой теме.

- Сегодня школьники 3-9 классов учат этот язык посредством факультативов и внеурочной деятельности. В прошлом году в образовательные программы для 1-4 классов внесли изучение языка и чтение, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В правительстве добавили, что сейчас в регионе единственным местом проживания удэгейцев является село Гвасюги. Именно здесь сохранена культура народа, родной язык удэгейцев. Но и здесь язык применяют лишь в быту или при общении с пожилыми людьми. А сохранять язык нужно, и необходимо продумать план мероприятий по этому поводу.

На встрече обсудили эти мероприятия. Предложено было провести фестиваль языков и диктант на родных языках северных народов. Решено также продумать программу для школьников 5-9 классов и издать пособие для школьников третьего класса.

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