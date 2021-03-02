Гулливера демонтировали в Хабаровском парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске, как и по всему краю, идет активный демонтаж ледовых городков и иллюминации. Так, в парке «Динамо» убрали елку, остался только пень, который в скором времени также демонтируют и оставят до следующего Нового года. Сотрудники «Горсвета» почти закончили уборку иллюминации и подсветки ледовых скульптур. В грядущие три дня остатки также будут убраны.

- Снежные скульптуры вывозить начали прошлой ночью, так как в это время в парке нет людей, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Конструкции перевозят на спецплощадку. Туда же поехали карусели и отправится Гулливер.

Помимо парка «Динамо» демонтаж зимних конструкций проводится во всех районах города. В администрации добавили, что за эту неделю демонтаж должен быть полностью закончен.

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