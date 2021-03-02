Лучших наставников выберут в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в комитете по труду и занятости населения стартовал прием документов на участие в наставническом конкурсе. Принять участие могут организации различных форм собственности. Выберут на конкурсной основе лучшие практики наставничества и лучших наставников региона.

- Так в Хабаровском крае стремятся возродить традицию передачи опыта и навыков молодым специалистам, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Такое практиковали во времена Советского Союза, теперь наставничество есть в немногих организациях.

Цель мероприятия - определить лучшие практики и поощрить наставников. Сейчас организации проявляют активность в вопросе возрождения наставничества и корпоративных культур. Для привлечения большего внимания к этому вопросу правительство края будет проводить конкурс ежегодно.

Заявки принимаются до девятого апреля текущего года.

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