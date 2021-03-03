Бродячие собаки набросились на ребенка в Комсомольске

С наступлением весны бродячие животные стали более агрессивными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 2 марта в Комсомольске-на-Амуре по улице Уральская, 8 стая бродячих собак напала на несовершеннолетнего мальчика и его маму. Местные жители говорят, что это уже не первый случай нападения животных на прохожих.

- Собаки живут в специально созданном для них укрытии. Видимо, добрые люди позаботились о них в зимнее время, но не учли, что с приходом весны они станут более агрессивными. Мы неоднократно становились свидетелями того, как данные собаки, проявляя немотивированную агрессию, нападали и на других граждан. Их продолжают подкармливать жильцы соседнего дома. Животных нужно немедленно отловить и поместить на содержание подальше от людей, - рассказала комсомольчанка.

Напомним, с наступлением весны у бродячих животных началось обострение - уже зафиксировано несколько случаев нападения на людей в Хабаровском районе.