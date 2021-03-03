На ремонт своих дворов хабаровчане могут получить до миллиона рублей
Фото: Администрация Хабаровска
В столице Хабаровского края 10 марта будет объявлен старт конкурса на получение муниципальных грантов для благоустройства дворов среди ТСЖ, ЖСК и УК.
- Гранты можно будет получить на условиях долевого финансирования, то есть средства муниципалитета не превысят 67% общей стоимости проекта, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Остальные средства изыскивают авторы проекта.
Грант на благоустройство двора максимально составит один миллион рублей, а на установку малых архитектурных форм полмиллиона. Прием документов начнется 10 марта, а закончится 15 апреля в администрации города.
Помимо грантов на ремонт от муниципалитета, ремонты пройдут и в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды».
В прошлом году в Хабаровске в рамках ремонтной кампании в нормативное состояние и благородный вид было приведено порядка 100 дворов.
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