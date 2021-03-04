Очередной снежный циклон накрыл Хабаровский край Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае наступило долгожданное потепление, очередной циклон настиг регион. С утра, четвертого марта, в краевом центре начался снегопад. МЧС предупреждало жителей края о надвигающемся явлении с помощью смс-сообщений.

Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», циклон пришел в край с запада, он пробудет в крае до пятого марта включительно, будет идти снег, местами умеренный, местами мокрый. Температура может повышаться до +5 градусов.

В Хабаровске снег пошел с утра, четвертого марта, днем в краевом центре ожидается плюсовая температура +1 градус. Ветер дует с юго-запада, скорость его до 13 метров в секунду.

Южные районы региона также получат порцию снега, днем на юге края температура поднимется до +5 градусов. Однако порывы ветра могут достигать скорости до 17 метров в секунду.

Центр региона ожидает небольшой снег, днем до +5 тепла. Ветер до 14 метров в секунду. На севере Хабаровского края также пройдет небольшой снег, правда, здесь холоднее, днем от -10 до -20 градусов.

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