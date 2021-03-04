Получить задержанную зарплату 24 работникам помогла прокуратура Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прокуратура Ульчского района взялась проверить одну из организаций по факту несоблюдения трудового законодательства. Проверка показала, что предприятие не выплачивало заработную плату своим работникам.

- В ходе проверки вскрыта задолженность по заработной плате перед 24 работниками предприятия на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура приняла соответствующие меры реагирования на данный инцидент, в том числе учредитель общества с ограниченной ответственностью должен был погасить задолженность перед работниками. Учредитель выплатил заработную плату сотрудникам в полном объеме.

Однако за нарушение трудового законодательства предприятие все-таки понесет наказание. Прокуратура вынесла постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Представления направлены в суд на рассмотрение.

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