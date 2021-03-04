Газовую котельную запустят в поселке Переяславка Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края, побывал во время рабочей поездки на площадке, где строится модульная газовая котельная в Переяславке, в районе имени Лазо. Котельная готова почти на 90%. До окончания текущего года котельную введут в эксплуатацию.

Новая станция строится взамен жидкотопливной котельной, которая обеспечивает теплом большую часть населенного пункта.

- Нынешняя котельная ЦРБ работает уже больше четверти века, по большей части оборудование износилось. Но это не выход, - говорит Сергей Кошкарев, глава Переяславки. - Котельная изношена почти на 60%, при этом работает она на дорогом топливе, что подразумевает и повышенный тариф на тепло.

На новой котельной уже стоит основное технологическое оборудование, современные котлы и теплообменники. Правительство региона считает, что газификация поселка Переяславка позволит сэкономить больше 150 миллионов рублей каждый год.

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