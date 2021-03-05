На расчистку дорог Хабаровского края выведена дополнительная техника Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае уже два дня царствует снежный циклон. В разгар разгула погоды дорожная спецтехника продолжает непрерывную расчистку межмуниципальных и региональных трасс. На данное время по краю курсирует 35 автогрейдеров, грейдозеров и экскаваторов. Еще несколько машин ждут сигнала и в любой момент готовы отправиться на подмогу технике.

Машины занимаются уборкой снежных валов, распределением реагентов, установкой предупреждающих знаков, уборкой наледи, расчисткой дорог и обочин.

- По сравнению с прошлым днем, четвертым марта, на уборку вышли еще пять машин дополнительно, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В некоторых районах региона работы идут непрерывно, круглыми сутками. При необходимости на работы выйдут дополнительные единицы спецтехники.

Сейчас запрещено движение на автодороге сообщением Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Лидога - Ванино и Хабаровск - Бикин. Снегопад продолжается в некоторых районах края.

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