Уголовное дело возбуждено по факту схода цистерн с нефтепродуктами в Хабаровском крае

Движение поездов через участок Форель - Дальневосточный пока не восстановлено. Фото: Хабаровская транспортная прокуратура

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту схода 17 вагонов грузового поезда с рельсов, сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта». Ранее Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

Напомним, на однопутном неэлектрифицированном перегоне Форель – Дальневосточный около двух часов ночи 6 марта сошли с рельсов 17 цистерн грузового поезда, перевозившего нефтепродукты. Обошлось без пострадавших. Повреждено железнодорожное полотно, один пассажирский поезд, вышедший из Комсомольска-на-Амуре, был возвращен на станцию отправления, еще два задержаны. Кроме того, четыре цистерны дали течь – «произошла капельная утечка топлива», сказано в официальном сообщении.

Железнодорожники совместно с экологами ведут обваловку, чтобы избежать распространения нефтепродуктов по окрестностям. Как заявляет пресс-служба ДВЖД, угрозы экологической катастрофы нет.