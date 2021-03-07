Глава Росприроднадзора Светлана Радионова взяла ситуацию со сходом вагонов в Хабаровском крае на личный контроль

Площадь загрязнения нефтепродуктами оценивается в 400 квадратных метров. Фото: Росприроднадзор

В Хабаровском крае создана специальная группа, которая разбирается в ЧП с опрокидыванием вагонов на перегоне ДВЖД «Дальневосточный — Форель», которое произошло ночью, 6 марта. Ситуацию со сходом вагонов взяла на контроль глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

- Наши инспекторы вместе со специалистами центра лабораторного анализа и технических измерений, природоохранной прокуратурой и Министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации. Отобраны пробы воды и почвы. В отношении ОАО «РЖД» возбуждено административное расследование, - написала Светлана Радионова в своем аккаунте в Инстаграме.

Напомним, 6 марта в 1:50 по хабаровскому времени на одноколейном неэлектрифицированном участке с рельсов сошел состав с восемнадцатью цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись. Шесть цистерн пробиты: идет утечка нефтепродуктов — мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 кв. м.

Сейчас сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно — около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем — ручей «Три ключа», впадающий в озеро Болонь.