«Мы желаем счастья вам»: чиновники Хабаровского края записали для женщин песню Фото: Социальные сети

Наверное, это первый случай, когда серьезные мужчины, занимающие далеко не последние должности в правительстве Хабаровского края, выкладывают, не стесняясь своих не самых сильных вокальных данных,в интернет песню-поздравление.

Ролик был опубликован в официальном инстаграм аккаунте министерства здравоохранения Хабаровского края. В записи песни приняли участие Евгений Никонов – от правительства Хабаровского края, Юрий Бойченко - министерство здравоохранения, Александр Дорофеев - министерство соцзащиты, Константин Виноградов - комитет по труду и занятости, Алексей Дорохов - ЗАГСы и архивы края и Даниил Зайцев - пресс-служба.

Запись выложили вечером накануне женского праздника, а к утру он уже набрал больше 1200 лайков и несколько десятков комментариев.

- Как трогательно! – пишет tamarachuchumaeva.

- Приятно очень. Ни при одном раньше губернаторе не было таких приятных поздравлений к 8 Марта. Спасибо! – комментирует tvtolmacheva58.

Разумеется, были и пара негативных комментариев под постом-поздравлением (куда ж без них), но все в основном от мужчин. Впрочем, полагаться на чужие суждения – себя не уважать, так что можно самим оценить энтузиазм чиновников и мастерство исполнения.