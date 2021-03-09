После вмешательства прокуратуры в аптеку в Хабаровском крае завезли лекарства Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Хабаровском крае прокуратура провела проверку и приняла меры реагирования по поводу пополнения недостающих лекарств в аптеке в Советской Гавани.

- Прокурор Совгавани по результатам проверки выявил нарушения требований закона о лицензировании фармацевтической деятельности в одной из аптек в городе Советская Гавань, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Выявлено, что одна из аптек не укомплектовала минимальный перечень лекарств, которые необходимы населению и утверждены распоряжением правительство РФ.

Руководителю аптеки внесено представление и возбуждено административное производство по делу осуществления предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Предприниматель выплатит штраф 30 тысяч рублей. В аптеке необходимые лекарства появились.