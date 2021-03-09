Темпы вакцинации от коронавируса планируют нарастить в Хабаровском крае

Темпы вакцинации планируют нарастить в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось очередное заседание коронавирусного штаба. На встрече обсуждалась текущая обстановка с заболеваемостью и вакцинация. На штабе пришли к выводу, что темпы прививочной кампании нужно наращивать, особенно в северных районах Хабаровского края, к тому же для этого есть все возможности.

- Вирус проявляется как ОРВИ у 63,9% населения, внебольничная пневмония - у 30%, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Болеть стали меньше, это видно по количеству выявленных случаев заболевания ежедневно. Однако в Европе, например, фиксируется третья волна заболеваемости, поэтому вакцинацию нужно ускорить в нашем регионе.

На данное время привились от ковида почти 33 тысячи человек в регионе. Больше 19 тысяч прошли ревакцинацию, то есть поставили уже вторую прививку. Всего в край пришло за все время 52966 доз вакцины. В скором времени в край поступит еще партия вакцины, поэтому темпы ускорить можно. На штабе обсудили и возможность снять ограничительные меры в социальных учреждениях стационарного типа - в домах престарелых и интернатах, например.