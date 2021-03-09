С карты через телефон у мужчины похитили деньги в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае в январе в полицию обратился житель Комсомольска-на-Амуре, он заявил, что с его карты пропали деньги - 21 тысяча рублей. По словам мужчины, к нему приходил в гости его сын. А после его ухода мужчина не нашел своего телефона в том месте, где оставлял.

Сначала пострадавший не придал этому факту значения, подумал, что просто переложил мобильный, однако спустя несколько дней телефон он так и не нашел, тогда решил проверить банковские средства с помощью другого гаджета. Выяснилось, что с карты пропали 17 тысяч рублей. Спохватившись, мужчина перевел остатки, что были на карте, на другой носитель, но и их в итоге списали.

- Полиция задержала сына потерпевшего, безработного 25-летнего мужчину. Расследование показало, что подозреваемый похитил телефон отца, предварительно проверив, есть ли на счету деньги, через смс-сообщение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В дальнейшем сын деньги присвоил себе.

По факту преступления возбудили уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы сроком до шести лет.