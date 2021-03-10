Обращаться на Госуслуги учат жителей в МФЦ Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Количество предоставляемых в электронном виде услуг за год в Хабаровском крае возросло на 19%. Люди стали чаще пользоваться порталом «Госуслуги» для решения финансовых вопросов, в части выплат, например, и прочих. Всего таких услуг сейчас 115.

При этом личные визиты все еще предпочитают 42% обращающихся. Из-за этого в многофункциональных центрах образуются очереди. Во время пандемии к специалисту можно было попасть через 5-14 дней.

В этой связи Михаил Дегтярев поручил начать кампанию по обучению населения цифровой грамотности. Специалисты МФЦ на гостевых компьютерах показывают жителям, как оформить ту или иную услугу. В дальнейшем люди смогут самостоятельно проделывать нужные манипуляции на портале, к тому же некоторые услуги через сайт предоставляются со скидками.

- Мы планируем обучить народ и к 2024 году показатель в 42% личного обращения снизить до 22%, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Однако пользоваться услугами при личном визите в МФЦ имеют право все жители.