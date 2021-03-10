Люди с ограниченными возможностями здоровья получат господдержку на бизнес в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Официально признанные безработными граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить государственную поддержку на открытие своего дела. Будущим бизнесменам будут выделять деньги на открытие бизнеса от 144 тысяч рублей в южных районах края, до 192 тысяч рублей в северных районах.

Деньги выделят в рамках программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения». С 2012 года бизнес запустили по программе почти две тысячи предпринимателей. Среди них порядка 70 - это инвалиды. В прошлом году из-за пандемии желающих стало меньше. В этом году - рост снова пошел. С начала текущего года заинтересовавшихся в поддержке уже 38 человек, четверо из них открыли свое дело.

- Помимо поддержки оказывается еще финансовая помощь при регистрации юрлица или ИП, а также крестьянско-фермерского хозяйства, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Кроме того, безработным выделят деньги на подготовку документации на госрегистрацию, оплату пошлины и нотариальные издержки ,производство печатей и штампов. Подробнее можно узнать в ЦЗН или на портале комитета по труду и занятости.