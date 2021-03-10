Смешанную форму обучения практикуют 44 Хабаровские школы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске во время пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией школы переходили на дистанционный формат обучения. Сейчас все детские сады и школы работают в штатном режиме. Закрытых на карантин классов или групп в краевой столице на сегодняшний день нет.

- В дошкольных учреждениях от коронавируса лечатся 17 сотрудников, а от острой респираторной вирусной инфекции - 36 человек. 14 педагогов из хабаровских школ болеют ковидом и 43 - ОРВИ, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Всем болеющим нашли замену на период больничных.

В 44 школах города практикуют совместно и очную, и дистанционную формы обучения. Так, родители 223 школьников изъявили желание перевести детей на «дистанционку». В начале этого года таких детей было порядка 800.

Возобновляются в школах и формы отдыха на каникулах - при школах заработают лагеря с дневным пребыванием детей.

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