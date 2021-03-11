Мебель и сувениры, сделанные осужденными, продали на ярмарке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли ярмарки-выставки на базах исправительных учреждений. Посетить их смогли все желающие. На выставках были представлены товары ручной работы, созданные осужденными из дерева. Так, на прилавках стояли нарды, шкатулки, сувениры. Кроме того, заключенные делали мебель - офисную и домашнюю, столы. Помимо этого на ярмарке были представлены спецодежда, постельное белье и прочее.

Продукция выставлялась при исправительных колониях №№ 7 и 8.

- Пришедшие на ярмарку люди очень заинтересовались товарами, которые были там представлены, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю. - Продукцию покупали для личного пользования, а также для подарков своим друзьям и родне.

Эти товары имеют хороший спрос потому, что являются по своей сути уникальными, сделанными вручную, то есть вторых, точно таких же, не существует. Помимо этого цена на них достаточно низкая, а качество хорошее. Посетители смогли не только купить товары, но и сделать индивидуальные заказы.

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