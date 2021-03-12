Школьников и студентов Хабаровска отбирают для участия в параде 9 мая Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске идет отбор молодежи - школьников и студентов, для участия в марше на 9 мая. Необходимо выбрать 104 человека, которые будут маршировать в основной маршевой «коробке». Отбор происходит в четыре этапа. Выбор стоит из 350 человек.

Сначала отбор шел в соцсетях, затем в школах и среднеспециальных учебных заведениях. Ребят смотрят на выносливость и подготовленность. Цель отбора – выявление наиболее сильных бойцов.

- Участие в марше - дело добровольное, к тому же ребят сразу предупреждают, чтобы рационально оценивали свои силы, так как впереди выпускные экзамены, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Третий этап отбора - совместные марши с военнослужащими Восточного военного округа. Пройдут со второго по 25 апреля. В конце апреля и начале мая стартует четвертый этап - финальные тренировки на главной городской площади.

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