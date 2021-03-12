Масленицу у драмтеатра в Комсомольске отменили Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае идет праздничная масленичная неделя. Во всех муниципальных районах региона в эти выходные планировались массовые народные гуляния, традиционное сожжение чучела на костре и проводы зимы. Однако администрация города Комсомольска-на-Амуре выступила с сообщением для своих жителей, что в эти выходные, 13 марта, народное гулянье «Широкая Масленица» на площади у драмтеатра не состоится.

Причиной отмены праздника администрация назвала сохранение ограничительных мер в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, планировалось, что в субботу, 13 марта, на территории Драматического театра в городе Комсомольске-на-Амуре состоятся народные гулянья с полудня и до трех часов дня.

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