Платить за долгий и крепкий брак начнут в апреле в Хабаровском крае

Прием документов стартует с 15 марта Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе начнут принимать заявления на единовременную выплату супругам, которые прожили в браке более 50 лет. Такие крепкие пары награждаются знаком «За супружеское долголетие» и получают 25 тысяч рублей. Прием документов стартует с 15 марта.

- Во избежание очередей с 12 марта заработала предварительная запись. За два часа поступило более 50 звонков. Вместе с тем мы просим не создавать ажиотаж. Ограничений по срокам приема документов нет. Будут рассмотрены все заявления. Средства предусмотрены в достаточном количестве, чтобы организовать выплаты для всех заявителей. Первые выплаты начнутся с 25 апреля, после принятия положительного решения, - рассказал Эдуард Бордовский, начальник отдела комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Единовременную выплату получат и те пары, которые уже отмечены знаком «За супружеское долголетие». Чтобы получить награду, оба партнера должны быть гражданами РФ и любить друг друга в зарегистрированном браке более полувека. При этом в Хабаровском крае супруги должны жить не меньше 20 лет, предшествующих дню обращения за вручением памятного знака.

Заявления можно будет также подать через районные ЗАГСы по предварительной записи. В самом комитете (улица Фрунзе, 72) организуют дополнительные места для приема документов. С 15 марта заявления можно будет подать в электронном виде на портале «Услуги27».

Предварительная запись на прием заявлений ведется по телефонам: 8 (4212) 31-59-24, 31-54-74 (в рабочее время).