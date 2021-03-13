Хабаровский герой-любовник украл у дамы ключи от магазина и «обчистил» кассу

Украденным ключом парень открыл магазин, отключил сигнализацию и направился к кассе Фото: Иван ВИСЛОВ

В январе 2021 года хабаровчанин Анатолий (имя изменено - прим. ред.) пригласил в гости девушку. 20-летний хабаровчанин дождался, пока дама уснет, и вытащил у нее ключи от магазина, в котором она работала. Ночью парень выдвинулся на дело.

Анатолий взял такси и поехал к лавке в Индустриальном районе. Украденным ключом он открыл магазин, отключил сигнализацию и направился к кассе. Добычей парня стали 15 тысяч рублей. После хабаровчанин вернулся и незаметно положил ключи обратно. 9000 рублей Анатолий успел потратить.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Злоумышленник дал признательные показания. На период предварительного следствия хабаровчанину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - передает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Дело передано в суд. Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.