Из реабилитационного центра в ЕАО сбежала 17-летняя жительница Приморья с выбритой полоской на голове

Евгения Кан ушла из центра 9 марта в неизвестном направлении. Фото: ПСО «ПримПоиск»

В Еврейской автономии разыскивают 17-летнюю жительницу Приморья. Евгения Кан, по предварительным данным, приехала из соседнего региона в один из населенных пунктов области без сопровождения взрослых. Несовершеннолетнюю нашли и отправили поместили в социально-реабилитационный центр Биробиджана.

Евгения Кан ушла из центра 9 марта в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно — девушка пропала без вести. Несовершеннолетнюю объявили в розыск, правоохранительные органы пытаются установить местонахождение беглянки.

Прокуратура провела свою проверку, оказалось, что директор социально-реабилитационного центра не принял достаточно мер по охране жизни и здоровья воспитанников. Также глава учреждения создал условия, при которых Евгении Кан удалось сбежать.

- В целях устранения выявленных нарушений и недопущения подобного впредь руководителю ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» внесено представление, а также потребовано рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Региональный Следком проводит доследственную проверку по факту пропажи Евгении.