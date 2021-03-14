Сезон лесных пожаров «открылся» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Рано в этом году начались пожары в лесах Хабаровского края. В прошлом году первое горение было зарегистрировано в конце марта, в этом году, вчера, 13 марта произошел первый сезонный лесной пожар.

- В 12 километрах от поселка Кукан в Хабаровском районе было первое горение леса в этом году, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Пожар был на десяти гектарах в Кур-Урмийском лесничестве. Лесоохрана оперативно локализовала и потушила пожар, к моменту окончания тушения огонь распространился уже на 20 гектаров.

Комитет лесного хозяйства издал первый приказ об открытии пожароопасного сезона в регионе в этом лесничестве. В остальных районах края пока все стабильно, возгораний не наблюдается, но это временно, так как солнечных дней становится больше, соответственно, вероятность загорания сухой травы растет. В этой связи специалисты призывают соблюдать меры безопасности и не разводить костры в лесополосе. В противном случае нарушители заплатят штрафы.

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