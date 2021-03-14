Подозреваемого в похищении кошелька возле банкомата задержала полиция в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автометки, денег и иконы по собственной невнимательности лишился хабаровчанин, когда забыл кошелек с только что снятыми деньгами возле банкомата. В полицию он обратился за помощью. В кошельке было 20 тысяч наличными деньгами, автомобильная метка и четыре православные иконы.

- Когда хабаровчанин обнаружил пропажу и вернулся, портмоне на месте не оказалось. Суммарный ущерб потерпевший оценил в 26 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска и полиции выяснили, что к краже причастен мужчина 45 лет, проживающий в Хабаровске. Он был неподалеку от места происшествия и видел, как молодой человек забыл портмоне. Дождался, когда тот отойдет подальше и забрал его кошеле, тут же скрылся с места преступления.

В доме подозреваемого прошел обыск. Кошелек нашли. Деньги тот уже успел потратить, а остальные вещи из кошелька выбросил. Теперь за неудачную находку мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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