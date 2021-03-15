Женщина погибла в пожаре в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре сегодня рано утром горела квартира в одном из двухэтажных домов. В пожаре погибла женщина, мужчину огнеборцам удалось спасти.

- О возгорании в жилом доме спасателям сообщили бдительные очевидцы, пожарные отправились на вызов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Инцидент произошел в поселке Западном на улице Лукашова.

По приезду пожарные увидели валящий из окна квартиры на первом этаже дым. Он осложнял работу спасателей, в квартире они обнаружили женщину без признаков жизни и мужчину. Их оперативно эвакуировали из задымленной квартиры, передали медикам, женщину, к сожалению, спасти не удалось, а мужчину госпитализировали в больницу.

Пожарные выяснили, что горели домашние вещи в одной из комнат. Общая площадь пожара составила четыре квадрата. Причины пожара устанавливаются специалистами.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.