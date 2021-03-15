Повышение квалификации прошли 15 врачей Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске группа из 15 врачей прошла повышение квалификации. В состав обучающихся вошли главврачи, их заместители и специалисты минздрава. Семинарские занятия проходили по выходным в течение полутора месяцев.

Георгий Жуков, руководитель обучающего курса, отметил, что слушатели, безусловно, профессионалы в своем деле, но рутина может создавать сложности в принятии тех или иных решений, особенно если они должны быть нестандартными. В этой связи создатели курса моделировали ситуации, в которых специалисты должны были сориентироваться.

- Семинар запустил курсы повышения компетенций для сотрудников отрасли здравоохранения. Эти тренинги будут вестись в течение года для врачей и медсестер, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На прошлой неделе курсы прошли для эндоскопистов в области онкологии кишечника, сегодня врачи начнут учить английский язык. Это необходимо для работы на импортном оборудовании.

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